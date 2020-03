– Rekordowo wzmożoną aktywnością wykazali się właściciele nieruchomości, którzy zaktualizowali informacje o ponad 1100 biurach. Jest to zdecydowanie pozytywny sygnał — rynek nie przestaje funkcjonować, a odczuwalny stan zawieszenia zastępuje mobilizacja i zdecydowane działanie — mówi Piotr Smagała, Managing Director, REDD.

W zeszłym tygodniu wynajęto 129 modułów biurowych

Na rynek wprowadzono 83 nowe biura do wynajęcia

Właściciele dodali informację o dostępności 1192 modułów

Bilans tygodnia to ok. 40,000 m kw. nowej powierzchni do wynajęcia

Bilans tygodnia minimalnie po stronie podaży

Tydzień zamknięto wzrostem wolnej powierzchni do 2.27 mln m kw. W porównaniu do poprzedniego tygodnia jest to dodatkowe 40 tys. m kw. powierzchni dostępnej do wynajęcia. W kontekście łącznych zasobów biurowych, które wynoszą ponad 25 mln m kw., jest to niewielki ruch w granicach 1.6%.

Pandemia, a nieruchomości biurowe

Poniższe zestawienie prezentuje wskaźnik popularności zapytań o powierzchnie biurowe odnotowane w platformie REDD (na skali 1-100) w zestawieniu z popularnością hasła "koronawirus" w Google. Monitorowanie korelacji zapytań agentów nieruchomości o dostępne biura i nastrojów społecznych może być jednym ze wskaźników sentymentów na rynku nieruchomości.



Mimo negatywnych nastrojów i okresu kwarantanny, które wpływają na funkcjonowanie rynku to obserwujemy nieprzerwany wzrost wyszukiwań powierzchni biurowych w Polsce z wykorzystaniem platformy REDD.

– Statystyki pokazują rosnące zainteresowanie informacjami o powierzchni biurowej w Polsce. Wraz z rosnącymi negatywnymi nastrojami na rynku i przedłużającym się okresem kwarantanny widać, że użytkownicy rynku poszukują nowej powierzchni oraz informacji o zmianach na rynku biurowym. W bazie prawie 2 tys. budynków widać na przykład rosnące zainteresowanie coworkami. Powodem może być rodząca się niechęć do długoterminowych zobowiązań. Firmy chcą optymalizacji kosztów. W sytuacji kryzysowej być może będą wolały przenieść się na jakiś czas do biura elastycznego bez deklaracji wynajmu na kilka lat – mówi Piotr Smagała, Managing Director, REDD.

Monitorowanie korelacji zapytań agentów nieruchomości o dostępne biura i nastrojów społecznych może być jednym ze wskaźników sentymentów na rynku nieruchomości.

– Nasi analitycy na bieżąco monitorują dane napływające do systemu. Uważnie będziemy obserwować zmiany w ofertach właścicieli nieruchomości w najbliższych 2-3 miesiącach, które mogą być kluczowe dla określenia dalszego kierunku dla rynku nieruchomości biurowych – dodaje Piotr Smagała, Managing Director, REDD.

Zmieniła się praca w biurowcach

Praca zdalna stała się dla wielu pracowników w ostatnich tygodniach codziennym trybem. Gdyby nie technologia byłaby w zasadzie niemożliwa. W okresie od 5 do 28 marca użytkownicy REDD spędzali 3 razy więcej czasu na platformie.

Zmieniły się także spotkania, które z sal konferencyjnych przeniosły się do systemów online. W ostatnich tygodniach wyraźnie widać wzrost zainteresowania narzędziami do wideokonferencji.