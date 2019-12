Łódź coraz ważniejsza na rynku biurowym

Wiosną 2020 roku otwarty ma zostać w Łodzi Monopolis, powstające w zabytkowych budynkach pofabrycznych Polmosu. Będzie to zespół budynków położony jest między al. Piłsudskiego, a ul. Kopcińskiego i Wydawniczą. Największą część zajmują biura - blisko 24 tys. m kw.

W marcu 2020 roku zakończyć ma się budowa kompleksu Hi Piotrkowska 155, który powstaje w centrum Łodzi. Hi Piotrkowska 155 to powstający w sercu Łodzi wielofunkcyjny kompleks biurowo-usługowy. Inwestycję tworzą dwa budynki biurowe oraz hotel Hampton by Hilton.

Swoją konstrukcyjną wysokość piętnastu pięter osiągnął drugi budynek kompleksu Brama Miasta firmy Skanska. Budynek A Bramy Miasta docelowo ma oferować 13,6 tys. m kw. powierzchni pod wynajem.

Na skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego budowany jest pierwszy etap projektu REACT. Echo Investment wybuduje 6-piętrowy biurowiec, który będzie miał 15 tys. m kw., z czego biura zajmą 14 tys. m kw. Inwestor planuje, że najemcy będą mogli z niego korzystać już pod koniec 2020 r.

W sumie w Łodzi już niedługo może być nawet 600 tys. m kw. powierzchni biurowej. Jak jednak pokazują dane REDD, niezależnego dostawcy danych o rynku biurowym w Polsce, nadal ponad 80 tys. m kw. – już powstałej powierzchni – nie ma najemców.

– Nasze dane jasno pokazują, że w Łodzi 20 proc. powierzchni stoi pusta. Taki współczynnik pozwala na racjonalne wykorzystanie łódzkich budynków, a co najważniejsze na odpowiednie wykorzystywanie danych przy planowaniu kolejnych inwestycji – mówi Piotr Smagała, Dyrektor Zarządzający REDD.